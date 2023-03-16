Онколог, хирург Елена Жукова в беседе с "Известиями" перечислила основные причины развития рака желудка.

По словам медика, чаще всего онкологическое заболевание провоцирует неправильное питание, затяжной стресс, а также злоупотребление курением и алкоголем.

Эксперт подчеркнула: при неправильном или несвоевременном лечении, игнорировании дискомфорта и постоянных болях в желудке у человека формируется очаг хронического воспаления или язва. Язва – предопухолевое заболевание, из которого развивается кровотечение и впоследствии может развиться рак желудка.

В редких случаях (3–3,5%) рак желудка может быть спровоцирован наследственным фактором, когда в организме присутствует соответствующий ген.

Чтобы предотвратить опасный недуг, онколог посоветовала регулярно проходить диспансеризацию, при наличии показаний гастроскопию, правильно питаться, ограничить потребление алкоголя, а также отказаться от курения.