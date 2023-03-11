Мясников рассказал о противораковых свойствах печени трески

Известный российский врач и популярный телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что регулярное употребление печени трески может помочь снизить риск развития онкологических заболеваний.

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Полезные свойства печени трески объясняются тем, что в ней содержится большое количество витамина D. Известно, что этот помогает укреплять костную ткань. А недавние исследования, как сообщил доктор Мясников, показали, что печень трески может влиять на раковые клетки.

Кроме того, печень трески положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и помогает снижать риск развития атеросклероза и инфаркта.