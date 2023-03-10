Врач объяснил, мог ли мальчик опьянеть от йогурта

Гастроэнтеролог Павел Богомолов объяснил "Вечерней Москве", мог ли одиннадцатилетний мальчик опьянеть после того, как выпил йогурт.
Одиннадцатилетнего мальчика госпитализировали с симптомами алкогольного опьянения. В стационаре выяснилось, что у него жировая болезнь печени, а утром на завтрак он выпил питьевой йогурт. В СМИ появилась информация, что в крови мальчика был обнаружен эндогенный спирт, который образовался по причине того, что организм не смог переварить продукт.
Ситуацию прокомментировал врач-гастроэнтеролог Павел Богомолов. По его мнению, жировой гепатоз не мог стать причиной опьянения после употребления йогурта, хотя, как и любой кисломолочный продукт, йогурт в редких случаях может содержать этиловый спирт в микроскопических количествах.
"Жировой гепатоз, или дистрофия печени, может возникнуть из-за избыточной массы тела, ожирения, алкогольной болезни или наследственных заболеваний. Однако, даже если у мальчика была обнаружена жировая болезнь печени, но при этом у него не было фиброза, гепатита и цирроза, гепатоз не мог привести к такому функциональному нарушению, как опьянение", — рассказал врач.
По его мнению Павла Богомолова, тяжелое состояние ребенка может объясняться бактериальной инфекцией или отравлением.