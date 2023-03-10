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1 час назад

Врач объяснил, мог ли мальчик опьянеть от йогурта

Катя Кобышева

Гастроэнтеролог Павел Богомолов объяснил "Вечерней Москве", мог ли одиннадцатилетний мальчик опьянеть после того, как выпил йогурт.

Врач объяснил, мог ли мальчик опьянеть от йогурта
Фото: UnsplashUnsplash

Одиннадцатилетнего мальчика госпитализировали с симптомами алкогольного опьянения. В стационаре выяснилось, что у него жировая болезнь печени, а утром на завтрак он выпил питьевой йогурт. В СМИ появилась информация, что в крови мальчика был обнаружен эндогенный спирт, который образовался по причине того, что организм не смог переварить продукт.

Ситуацию прокомментировал врач-гастроэнтеролог Павел Богомолов. По его мнению, жировой гепатоз не мог стать причиной опьянения после употребления йогурта, хотя, как и любой кисломолочный продукт, йогурт в редких случаях может содержать этиловый спирт в микроскопических количествах.

"Жировой гепатоз, или дистрофия печени, может возникнуть из-за избыточной массы тела, ожирения, алкогольной болезни или наследственных заболеваний. Однако, даже если у мальчика была обнаружена жировая болезнь печени, но при этом у него не было фиброза, гепатита и цирроза, гепатоз не мог привести к такому функциональному нарушению, как опьянение", — рассказал врач.

По его мнению Павла Богомолова, тяжелое состояние ребенка может объясняться бактериальной инфекцией или отравлением.

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