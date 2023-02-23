Врач назвала разницу между алкогольным и пищевым отравлением

Врач-инфекционист, медицинский директор «Инвитро-Юг» Светлана Машкова объяснила в беседе с изданием «Известия», чем отличаются пищевое и алкогольное отравления.

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По мнению эксперта, отличия есть и довольно существенные. Главное из них - наличие алкогольного запаха.

Также Светлана Машкова отметила, что при алкогольном отравлении в первую очередь страдает нервная система. Человек может потерять сознание, не реагировать на раздражители и вообще не понимать, что с ним и вокруг него происходит.

Пищевое отравление не нарушает сознание человека. А симптому проявляются со стороны желудочно-кишечного тракта.

«Тяжесть в желудке, тошнота, рвота, повышение температуры тела, слабость и боли в мышцах», - назвала главные симптомы пищевого отравления Светлана Машкова.