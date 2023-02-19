Врач раскрыл неожиданные причины постоянной усталости

По мнению специалиста, одна из частых причин усталости - беспорядок на рабочем месте. Дело в том, что мозг постоянно отвлекается на лишние предметы и сильно устает. Еще одна причина - недостаток физических упражнений. А самая распространенная причина вечной усталости - нарушение сна.

"Когда мы спим, обнуляется усталость и весь негатив за предыдущий день", – объяснил Алексей Хухрев в интервью программе "Доктор 24".

Также Алексей Хухрев обратил внимание, что усталость могут чувствовать люди после укуса клеща, который является переносчиком болезни Лайма, или боррелиоза. Особая коварство в том, что симптомы проявляются не сразу после укуса, а лишь с течением времени. Нужно выявить эту болезнь и пройти лечение.