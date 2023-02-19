Врач раскрыл неожиданные причины постоянной усталости

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев назвал распространенные, но неочевидные причины постоянной усталости. Его слова передает Москва 24.
По мнению специалиста, одна из частых причин усталости - беспорядок на рабочем месте. Дело в том, что мозг постоянно отвлекается на лишние предметы и сильно устает. Еще одна причина - недостаток физических упражнений. А самая распространенная причина вечной усталости - нарушение сна.
"Когда мы спим, обнуляется усталость и весь негатив за предыдущий день", – объяснил Алексей Хухрев в интервью программе "Доктор 24".
Именно во сне организм производит гормоны, снимающие усталость, накопившуюся за прошедший день.
Также Алексей Хухрев обратил внимание, что усталость могут чувствовать люди после укуса клеща, который является переносчиком болезни Лайма, или боррелиоза. Особая коварство в том, что симптомы проявляются не сразу после укуса, а лишь с течением времени. Нужно выявить эту болезнь и пройти лечение.