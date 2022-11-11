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1 час назад

Врач назвала опасные болезни, развивающиеся без симптомов

Катя Кобышева

Врач-терапевт Надежда Чернышова назвала заболевания, о наличии которых человек может даже не подозревать. О заболеваниях со скрытыми симптомами эксперт рассказала в беседе с Москвой 24.

Врач назвала опасные болезни, развивающиеся без симптомов
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Среди заболеваний, которые развиваются без симптомов Надежда Чернышова перечислила:

  • атеросклероз,
  • сахарный диабет,
  • гипертонию,
  • ВИЧ,
  • онкологические заболевания.

"Человек не может сам обнаружить, что у него повышен холестерин, так как это никак не проявляется внешне. А повышенный холестерин в будущем грозит инфарктом или инсультом", – предупреждает эксперт.

Сахарный диабет также развивается скрыто, о его наличии в начальной стадии можно судить по результатам анализов. Онкологические заболевания тоже можно пропустить, пока опухоль не вырастет слишком большой.

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Надежда Чернышова призывает людей старше 40 лет регулярно проходить обследования. Например, сдавать анализы на сахар и холестерин в крови, делать флюорографию, женщинам как минимум раз в год ходить к гинекологу, а мужчинам - к урологу.

Врач напомнила, что летом в парках Москвы работают павильоны здоровья, где можно пройти осмотр и получить рекомендации.

Тест на ВИЧ Надежда Чернышова рекомендует сдавать каждый раз после незащищенного секса со случайным человеком.

Ранее проктолог назвал продукты, увеличивающие риск рака кишечника.

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