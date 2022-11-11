Врач назвала опасные болезни, развивающиеся без симптомов

Врач-терапевт Надежда Чернышова назвала заболевания, о наличии которых человек может даже не подозревать. О заболеваниях со скрытыми симптомами эксперт рассказала в беседе с Москвой 24.

Среди заболеваний, которые развиваются без симптомов Надежда Чернышова перечислила:

атеросклероз,

сахарный диабет,

гипертонию,

ВИЧ,

онкологические заболевания.

"Человек не может сам обнаружить, что у него повышен холестерин, так как это никак не проявляется внешне. А повышенный холестерин в будущем грозит инфарктом или инсультом", – предупреждает эксперт.

Сахарный диабет также развивается скрыто, о его наличии в начальной стадии можно судить по результатам анализов. Онкологические заболевания тоже можно пропустить, пока опухоль не вырастет слишком большой.

Надежда Чернышова призывает людей старше 40 лет регулярно проходить обследования. Например, сдавать анализы на сахар и холестерин в крови, делать флюорографию, женщинам как минимум раз в год ходить к гинекологу, а мужчинам - к урологу.

Врач напомнила, что летом в парках Москвы работают павильоны здоровья, где можно пройти осмотр и получить рекомендации.