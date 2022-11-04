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2 часа назад

Врач Макарова назвала привычку, которая может привести к инфаркту

Катя Кобышева

Врач-кардиолог Марина Макарова объяснила, какая привычка повышает риск инфаркта, в беседе с изданием "Клопс".

Врач назвала привычку, приводящую к инфаркту
Фото: UnsplashUnsplash

Так эксперт рекомендует отказаться от досаливания пищи на столе, чтобы снизить риск развития инфаркта.

«Важно понять, что досаливание пищи связано с высоким риском преждевременной смерти. Оно может привести к сердечно-сосудистым осложнениям: инфаркту и инсульту», — предостерегает Марина Макарова.

Что есть, чтобы избежать инфарктов и инсультов

Эксперт напоминает, что в сутки можно употреблять не более 5 граммов соли. Чтобы укладываться в эту норму, нужно меньше солить пищу во время приготовления и на столе, а также отказаться от употребления мясных полуфабрикатов, рыбных консервов, колбас, сосисок, соусов и других очень соленых продуктов.

Ранее врач объяснила, чем опасна привычка есть перед телевизором.

Болезни и лекарства,Марина Макарова,
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