Врач назвала привычку, приводящую к инфаркту

Эксперт напоминает, что в сутки можно употреблять не более 5 граммов соли. Чтобы укладываться в эту норму, нужно меньше солить пищу во время приготовления и на столе, а также отказаться от употребления мясных полуфабрикатов, рыбных консервов, колбас, сосисок, соусов и других очень соленых продуктов.