Врач назвала привычку, приводящую к инфаркту

Врач-кардиолог Марина Макарова объяснила, какая привычка повышает риск инфаркта, в беседе с изданием "Клопс".
Так эксперт рекомендует отказаться от досаливания пищи на столе, чтобы снизить риск развития инфаркта.
«Важно понять, что досаливание пищи связано с высоким риском преждевременной смерти. Оно может привести к сердечно-сосудистым осложнениям: инфаркту и инсульту», — предостерегает Марина Макарова.
Эксперт напоминает, что в сутки можно употреблять не более 5 граммов соли. Чтобы укладываться в эту норму, нужно меньше солить пищу во время приготовления и на столе, а также отказаться от употребления мясных полуфабрикатов, рыбных консервов, колбас, сосисок, соусов и других очень соленых продуктов.
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