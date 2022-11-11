Проктолог назвал продукты, увеличивающие риск рака кишечника

Проктолог Михаил Данилов в беседе с " Лентой.ру " назвал продукты, увеличивающие риск рака толстой кишки. Кроме того, медик перечислил и другие причины, провоцирующие заболевание.

"В особенности это касается тех мясных продуктов, которые проходят термическую обработку. Сюда можно отнести потребление колбас, копченостей, грилей, фастфуда. Поэтому Всемирная организация здравоохранения признает эти продукты канцерогенами".

Вместе с тем рак толстой кишки может спровоцировать избыточный вес, малоподвижный образ жизни, длительный анамнез воспалительных заболеваний кишечника и наличие полипов.

Данилов также отметил, что чаще всего рак диагностируют у людей старше 50 лет. Однако доктор также подчеркнул, что в последние годы запущенные формы недуга встречаются даже у молодых пациентов.