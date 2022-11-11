Проктолог назвал продукты, увеличивающие риск рака кишечника

Проктолог Михаил Данилов в беседе с "Лентой.ру" назвал продукты, увеличивающие риск рака толстой кишки. Кроме того, медик перечислил и другие причины, провоцирующие заболевание.
Данилов предупредил об опасности красного мяса и переработанных мясных продуктов:
"В особенности это касается тех мясных продуктов, которые проходят термическую обработку. Сюда можно отнести потребление колбас, копченостей, грилей, фастфуда. Поэтому Всемирная организация здравоохранения признает эти продукты канцерогенами".
Вместе с тем рак толстой кишки может спровоцировать избыточный вес, малоподвижный образ жизни, длительный анамнез воспалительных заболеваний кишечника и наличие полипов.
Данилов также отметил, что чаще всего рак диагностируют у людей старше 50 лет. Однако доктор также подчеркнул, что в последние годы запущенные формы недуга встречаются даже у молодых пациентов.
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