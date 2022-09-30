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32 минуты назад

Проктолог Абрицова назвала частую причину обострения геморроя

Мария Иглина

Врач-колопроктолог Марьяна Абрицова заявила, что перегрев сиденья автомобиля способен спровоцировать обострение геморроидальной болезни. Подробностями эксперт поделилась в беседе с News.ru.

Проктолог назвала частую причину обострения геморроя
Фото: unsplash.comunsplash.com

Помимо подогрева сидений, Абрицова назвала еще одну причину этой проблемы — прием горячих ванн. По словам эксперта, при длительном подогреве негативные последствия, несомненно, могут возникать.

Однако медик отметила, что на сегодняшний день нет исследований, доказывающих, что подогрев сидений может вызывать геморрой. Но, несмотря на это, пользоваться подогревом стоит дозировано.

Ранее терапевт Хухрев рассказал о неожиданных причинах быстрого набора веса.

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