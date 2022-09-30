Проктолог назвала частую причину обострения геморроя

Помимо подогрева сидений, Абрицова назвала еще одну причину этой проблемы — прием горячих ванн. По словам эксперта, при длительном подогреве негативные последствия, несомненно, могут возникать.

Однако медик отметила, что на сегодняшний день нет исследований, доказывающих, что подогрев сидений может вызывать геморрой. Но, несмотря на это, пользоваться подогревом стоит дозировано.