Кому и когда необходим визит к колопроктологу

Практически каждый человек сталкивается с проблемами при дефекации, но не все отваживаются посетить врача-колопроктолога, и это неудивительно. Страх осмотра и стеснение рассказать о достаточно интимной части жизни являются основными препятствиями для записи к специалисту. Однако стоит понимать, что своевременное обращение поможет вам не только понять причины возникновения проблемы и установить точный диагноз, но и при раннем начале консервативной терапии избежать операции или подобрать метод малоинвазивного, хоть и хирургического, лечения. Что является основанием для посещения врача данной специальности? "Рамблеру" рассказала колопроктолог Юлия Плотникова.

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Боль в области заднего прохода

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Если каждый поход в туалет для вас сопровождается болью различной интенсивности, не стоит ждать, пока «оно само пройдёт». Болевые ощущения присущи практически всем заболеваниям заднего прохода и прямой кишки, а также проблемам с функционированием мышц области промежности, состоянием костей крестца, копчика, таза. Область заднего прохода является одной из наиболее «богатых» на рецепторы боли в организме.

Плотникова Юлия Владимировна Колопроктолог, хирург сети клиник "Семейная"

По словам медика, осмотр колопроктолога поможет определить, что именно является причиной жалоб и назначить необходимые препараты, либо направить на консультацию к смежному специалисту для дальнейшего лечения.

Бояться, что врач при осмотре сделает вам больно, не нужно - для предварительной оценки проблемы почти всегда хватает наружного осмотра, и в случае, если доктор решит, что можно выполнить пальцевое ректальное исследование, оно будет выполнено максимально аккуратно и с применением обезболивающих гелей.

Плотникова Юлия Владимировна Колопроктолог, хирург сети клиник "Семейная"

Что необходимо сообщить врачу до начала осмотра?

Характер боли: ноющая, режущая, тянущая, распирающая, жгучая; длительность боли - постоянная, мгновенная, либо на протяжении определенного промежутка времени;

есть ли зависимость боли, в первую очередь, от самого процесса опорожнения кишки, либо вы испытываете боль при физических нагрузках, в положении сидя и прочих факторах;

что помогает облегчить боль - возможно, приём обезболивающих таблеток, либо вы уже самостоятельно начали лечение свечами и мазями, рекомендованными фармацевтами.

Появление крови после стула

Прожилки крови на туалетной бумаге, выделение большого количества алой крови после стула в унитаз, сгустки крови, появление примеси крови непосредственно в самом стуле - прямое показание к осмотру проктолога. Это один из самых важных и тревожных признаков проблем со здоровьем: у врачей существует даже понятие «красный флаг» - значит, необходимо особо пристальное внимание уделить осмотру пациента и назначению дополнительных методов обследования. Конечно, кровотечения характерны для геморроидальной болезни, но в моей практике около 70% пациентов страдали абсолютно другими заболеваниями. И неудивительно, что самостоятельное лечение «геморроя» было неэффективно и финансово затратно.

Плотникова Юлия Владимировна Колопроктолог, хирург сети клиник "Семейная"

Зуд и жжение в области заднего прохода

Перианальный зуд снижает качество жизни человека, и в то же время, пожалуй, это крайне неспецифическая жалоба, которая может сопровождать десятки различных заболеваний, от «глистов» до диабета либо злокачественных опухолей в организме. Осмотр проктолога, проведение аноскопии (осмотр короткой прозрачной трубкой) для оценки состояния заднего прохода и самых крайних отделов прямой кишки - первый этап диагностики и планирования лечения проблемы.

Плотникова Юлия Владимировна Колопроктолог, хирург сети клиник "Семейная"

Как отметила врач, не стоит сомневаться, если по результатам осмотра вам будет рекомендовано дополнительное обследование - от обследования кишечника до консультации эндокринолога. Это поможет повысить эффективность дальнейшего лечения.

Появление «узлов», «шишек» в области заднего прохода

Узелки и шишки - это не только геморрой, как думают 90% пациентов и врачей-хирургов. Любое образование в области заднего прохода должно быть осмотрено специалистом-колопроктологом, даже если оно особо не беспокоит. Чаще, конечно, это доброкачественные процессы, которые не стоит лечить и оперировать, но повышенное внимание стоит уделить, если образование появилось после 50 лет и в пожилом возрасте. Это не характерно для развития геморроидальной болезни.

Плотникова Юлия Владимировна Колопроктолог, хирург сети клиник "Семейная"

Планирование беременности или травматичные роды

Любая беременность и роды, даже кесарево сечение, сопровождаются повышением давления на сосуды и мышцы промежности, гормональными изменениями, что может влиять на процесс опорожнения кишки и состояние геморроидальных сосудов заднего прохода. По словам Юлии Плотниковой, врач-проктолог поможет подобрать препараты для облегчения дефекации в случае склонности к запорам, которые безвредны для ребенка, либо при имеющихся проблемах назначить безопасное своевременное лечение.

В случае перенесенных тяжелых родов могут возникнуть различные жалобы, что табуируется по принципу «ну что же ты хочешь, ты же рожала». Запомните: проблемы с опорожнением - недержание стула, газов, мочи, учащенные позывы на стул и мочу, боль в промежности и при половом акте, в заднем проходе - повод для обращения к специалистам. Врач-колопроктолог оценит состояние мышц таза, назначит дообследование и в междисциплинарной команде с урологами и гинекологами сделает все возможное для возращения качества жизни.

Плотникова Юлия Владимировна Колопроктолог, хирург сети клиник "Семейная"

Чувство неполного опорожнения, затруднение дефекации

Геморрой не мешает опорожнению прямой кишки. Это совершенно нормальный компонент заднего прохода для удержания кала там, где он должен быть. Стоит провести осмотр при данных жалобах для исключения существующего препятствия для опорожнения, конечно, но чаще эти проблемы связывают с неправильным функционированием мышц промежности. Терапия подбирается индивидуально, и, возможно, проведение физиотерапии для мышц тазового дна.

Плотникова Юлия Владимировна Колопроктолог, хирург сети клиник "Семейная"

Недержание газов, стула, клизмы

Данная проблема больше касается людей старшей возрастной группы, но, возвращаясь к теме травматичных родов, может проявляться у молодых женщин. Так или иначе, подобные ситуации приводят к «социальной инвалидности» человека, и эта ситуация решаема даже несмотря на возрастные особенности. При осмотре проктологом оценивается состояние мышц и возможность безоперационного лечения.

Плотникова Юлия Владимировна Колопроктолог, хирург сети клиник "Семейная"

Случаи онкологических заболеваний у «кровных» родственников

Если мать, отец, бабушка или дедушка, дяди и тети страдали опухолями кишечника, желудка, были опухоли щитовидной железы, особенно в возрасте моложе 65 лет, стоит обязательно посетить колопроктолога и выполнить исследование желудочно-кишечного тракта.

К сожалению, случаи рака в молодом возрасте учащаются, но опухоли желудка и кишки всегда можно предотвратить путем скрининга - исследования на предмет наличия полипов, предопухолевых образований, и своевременного их удаления. Врач-колопроктолог оценит степени онкологических рисков и распишет объём и сроки дальнейшего наблюдения.

Плотникова Юлия Владимировна Колопроктолог, хирург сети клиник "Семейная"

Возраст от 40 лет и старше

Болезнь легче предотвратить, чем лечить, и при наступлении определенного возраста стоит регулярнее ходить на профилактические осмотры к врачам - опять же, это связано с более молодыми случаями рака. Каждые 5 лет с наступления возраста в 40-45 лет лучше посетить колопроктолога и пройти обследование толстой кишки колоноскопию.

Плотникова Юлия Владимировна Колопроктолог, хирург сети клиник "Семейная"

При этом врач добавила, что колоноскопия не оценивает состояние заднего прохода и геморроидальных узлов, поэтому патология непосредственно «выхода» может остаться незамеченной и лучше проходить комплексный осмотр.

Расстройства стула - запор или диарея

В 80% случаев нарушение опорожнения кишки успешно лечится у доктора-гастроэнтеролога, но, как правило, изменение частоты опорожнения влияет на состояние заднего прохода.

Это диктует необходимость мультидисциплинарного подхода - связь проктолога и гастроэнтеролога почти нерушима. Кроме того, нарушение опорожнения может быть связано с функцией мышц тазового дна, и вот тут гастроэнтеролог вам точно не сможет помочь в отличие от проктолога. Полноценный осмотр и проведение всеобъемлющей беседы - залог успеха дальнейшего лечения. Плотникова Юлия Владимировна Колопроктолог, хирург сети клиник "Семейная"