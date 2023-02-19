Мясников объяснил, какими должны быть разгрузочные дни

В разгрузочный день нужно не отказываться от еды полностью, а ограничивать себя в калориях. Об этом рассказал доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал в программе "О самом главном".

Фото: Pxhere Pxhere

Мясников объяснил, что не стоит морить себя голодом в разгрузочный день. Необходимо пообедать и поужинать, но проследить, чтобы в каждом из этих приемов пищи было не больше 800 ккал.

По словам доктора, разгрузочные дни достаточно устраивать один-два раза в неделю. Кроме того, иногда можно позволить себе "антиразгрузочный" день с любимым калорийным блюдом. Тем не менее такие послабления не должны быть частыми.