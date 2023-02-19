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3 часа назад

Доктор Мясников объяснил, какими должны быть разгрузочные дни

Мира Маркина

В разгрузочный день нужно не отказываться от еды полностью, а ограничивать себя в калориях. Об этом рассказал доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал в программе "О самом главном".

Мясников объяснил, какими должны быть разгрузочные дни
Фото: PxherePxhere

Мясников объяснил, что не стоит морить себя голодом в разгрузочный день. Необходимо пообедать и поужинать, но проследить, чтобы в каждом из этих приемов пищи было не больше 800 ккал.

По словам доктора, разгрузочные дни достаточно устраивать один-два раза в неделю. Кроме того, иногда можно позволить себе "антиразгрузочный" день с любимым калорийным блюдом. Тем не менее такие послабления не должны быть частыми.

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Ранее "Рамблер" объяснял, чем опасны разгрузочные дни.

ЗОЖ,Александр Мясников,
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