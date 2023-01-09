Чем опасны разгрузочные дни

Некоторые люди после праздников устраивают себе разгрузочные дни — кто-то прибегает к интервальному голоданию, а кто-то предпочитает резкие ограничительные диеты для того, чтобы вернуться в режим. На самом деле, такое поведение может быть опасным для здоровья. О том, почему не стоит проводить разгрузочные дни — в материале “Рамблера”.

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Голод вреден для желудка

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Когда желудок пустует слишком долго, у человека появляются спазмы и другие неприятные ощущения. Так орган сигнализирует о том, что пора принять пищу. Если желудок эту пищу не получает, то в нем запускаются опасные процессы, чреватые развитием различных заболеваний, например, гастритом. Однако у некоторых людей болезни могут быть более серьезными, поэтому не стоит доводить их до обострения.

Вы наберете больший вес

Не секрет, что при недостатке калорий, организм начинает запасать жир на случай, если вы опять решите оставить себя без еды. В таком случае он будет пользоваться тем, что ему удалось накопить ранее. Поэтому, если вы будете голодать слишком долго, ваш организм начнет запасать жир и избавиться от него будет гораздо сложнее. Поэтому диетологи и нутрициологи не рекомендуют “голодные” диеты. Если после них вы решите войти в обычный режим питания, то наберете еще несколько лишних килограммов.

У вас не будет сил

Для того, чтобы вновь войти в рабочий ритм, организму нужно гораздо больше энергии, чем обычно. Энергия берется из калорий. В случае с разгрузочным днем вы будете употреблять гораздо меньше калорий, чем вам необходимо. Вы будете быстрее уставать, потеряете работоспособность, могут появиться головные боли и даже депрессивные состояния. Вы можете ограничить калорийность вашего рациона, но ограничение должно составлять не больше 10%.

Разгрузочные дни вам никак не помогут

Ученые провели исследование, опубликованное в журнале JAMA Internal Medicine. Они тестировали две группы испытуемых, которые питались с одинаковой калорийностью, но в одной группе был выбран метод интервального голодания. Ученые выяснили, что оба типа питания одинаково отображаются на здоровье, поэтому заявили о том, что можно сесть на классическую диету и ограничить себя в “нездоровой” еде.