Чтобы получить эффект "вертолета", кому-то нужно достаточно много выпить, а кого-то уносит буквально с одного коктейля. А иногда реакция организма может зависеть от вида алкоголя.

Доктор Дмитрий Кудрицкий, кандидат медицинских наук, в своем видео рассказал и наглядно показал, как реагирует мозжечок человека на дозу алкоголя.

Что происходит с вестибулярным аппаратом, когда человек чувствует эффект "вертолета", смотрите в видео "Рамблера".

Врачи часто говорили и продолжают говорить о том, что безопасных доз алкоголя не существует и тем более не существует лечебных доз. Алкоголь не помогает согреться, не полезен для сосудов, не улучшает пищеварение. Все с точностью до наоборот. Кратковременное расширение сосудов сменяется резким сужением, что чревато серьезными последствиями.