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1 час назад

Диетолог Белева раскрыла самые полезные продукты при ожирении печени

Мира Маркина

Гастроэнтеролог, диетолог Эльвира Белева в беседе с "Москвой 24" перечислила самые полезные продукты для пациентов с ожирением печени.

Как отметила эксперт, при данном недуге важно увеличить в рационе количество белка. Наилучшим вариантом станет употребление рыбы нежирных сортов. Белева подчеркнула, что такая рыба, помимо прочего, содержит незаменимые аминокислоты – холин и метионин:

"Таким же свойством обладают гречневая и овсяная крупы", – добавила эксперт.

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Врач также посоветовала обратить внимание на растительные масла: оливковое, подсолнечное, льняное и другие. За счет полиненасыщенных жирных кислот такие масла активируют ферменты липолиза, которые ускоряют расщепление жиров.

При ожирении печени также полезно добавлять в рацион цветную капусту, пастернак и горох. По словам медика, все эти продукты помогают печени очищаться.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что диетолог назвала свеклу лучшим продуктом для печени.

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