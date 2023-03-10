Гастроэнтеролог, диетолог Эльвира Белева в беседе с "Москвой 24" перечислила самые полезные продукты для пациентов с ожирением печени.

Как отметила эксперт, при данном недуге важно увеличить в рационе количество белка. Наилучшим вариантом станет употребление рыбы нежирных сортов. Белева подчеркнула, что такая рыба, помимо прочего, содержит незаменимые аминокислоты – холин и метионин:

"Таким же свойством обладают гречневая и овсяная крупы", – добавила эксперт.

Врач также посоветовала обратить внимание на растительные масла: оливковое, подсолнечное, льняное и другие. За счет полиненасыщенных жирных кислот такие масла активируют ферменты липолиза, которые ускоряют расщепление жиров.

При ожирении печени также полезно добавлять в рацион цветную капусту, пастернак и горох. По словам медика, все эти продукты помогают печени очищаться.