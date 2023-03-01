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3 часа назад

Диетолог Семенова назвала свеклу лучшим продуктом для печени

Мария Каткова

Физитерапевт и диетолог Татьяна Семенова рассказала о продуктах, которые помогают печени функционировать. Об этом сообщает Life.

Эксперт посоветовала употреблять свеклу. Этот корнеплод способствует улучшению пищеварения и очищению печени благодаря содержанию бетаина. Кроме того, в ней много клетчатки.

Также Семенова отметила, что стоит включить в рацион морепродукты, ламинарии и нежирное мясо. В них содержится таурин, который помогает выводить желчь из организма.

Как еда влияет на здоровье печени

Полезными свойствами для печени обладают и другие продукты. Диетолог посоветовала интегрировать в рацион растительные масла — наиболее полезны для печени оливковое и тыквенное. Также стоит употреблять горькие овощи: редиску, артишоки, руккола и другие. Они помогают организму выводить токсины.

Употребление кофе снижает риск развития цирроза, предотвращает воспаления в печени и способствует увеличению уровня антиоксидантов в организме.

Ранее сообщалось, как потребление алкоголя связано с раком печени на самом деле.

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