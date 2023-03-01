Физитерапевт и диетолог Татьяна Семенова рассказала о продуктах, которые помогают печени функционировать. Об этом сообщает Life.

Эксперт посоветовала употреблять свеклу. Этот корнеплод способствует улучшению пищеварения и очищению печени благодаря содержанию бетаина. Кроме того, в ней много клетчатки.

Также Семенова отметила, что стоит включить в рацион морепродукты, ламинарии и нежирное мясо. В них содержится таурин, который помогает выводить желчь из организма.

Полезными свойствами для печени обладают и другие продукты. Диетолог посоветовала интегрировать в рацион растительные масла — наиболее полезны для печени оливковое и тыквенное. Также стоит употреблять горькие овощи: редиску, артишоки, руккола и другие. Они помогают организму выводить токсины.

Употребление кофе снижает риск развития цирроза, предотвращает воспаления в печени и способствует увеличению уровня антиоксидантов в организме.