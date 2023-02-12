Печень – главный фильтр организма. Трудолюбивый орган участвует во всех метаболических процессах, выполняя более пятисот функций. Благодаря работе печени в организме подвергаются метаболизму белки, жиры и углеводы, гормоны, большинство питательных веществ, а также перерабатываются лекарственные препараты и расщепляются токсины. Этот орган способен восстанавливать собственные клетки. Однако способности к восстановлению не безграничны и для корректной работы печени требуется ежедневная забота и щадящий режим. "Рамблер" расскажет, как еда влияет на здоровье печени.
Фото: unsplashunsplash
Принято считать, что наибольший вред печени наносит алкоголь. Однако это не единственный фактор. Неправильное питание, употребление токсичных препаратов и даже малоподвижный образ жизни усиливают и без того избыточную нагрузку на печень. Есть также смысл обратить внимание на регулярность приема пищи. Большие перерывы, вместе с малоподвижным образом жизни являются основными причинами застоя желчи, ее концентрации и риска образования камней в желчном пузыре.
Видео дня
Неправильное питание может очень стремительно спровоцировать, в частности, жировой гепатоз — заболевание, при котором в клетках печени накапливается жир. Самое опасное заключается в том, что начальные стадии заболеваний печени зачастую протекают без выраженной симптоматики. Поэтому с вниманием относитесь к собственным ощущениям. И если начали чувствовать тяжесть в правом подреберье, тошноту и горечь во рту, потеряли аппетит и силы, обязательно обратитесь к специалисту.
Ирина НикулинаВрач-терапевт, нутрициолог. Действующий член и сертифицированный консультант CSNN (Канадской школы по натуральному питанию). Заведующая кафедрой "Интегративные технологии здоровья" Академии социальных технологий.
Чтобы избежать серьезных заболеваний печени, необходимо прививать правильные пищевые привычки и вести правильный образ жизни. Прежде всего, позаботьтесь о сбалансированном рационе и режиме питания.
Избегайте жирной пищи – она перегружает работу печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей. Это касается как животных, так и растительных жиров. Старайтесь исключить из ежедневного потребления колбасные изделия, свинину, полуфабрикаты, жирные торты и пр.
Соль. Исследования показывают, что злоупотребление солью оказывает на печень серьезное влияние – она вызывает гибель ее клеток и может спровоцировать развитие фиброза. Опасность заключается в том, что основная часть соли поступает в организм из "магазинных" продуктов. Скрытую соль мы получаем из сыров, мясных продуктов, консервов, соусов и другой привычной для большинства людей пищи. Поэтому почти каждый из нас превышает суточную норму – чайную ложку соли.
Консервы. Маринованные овощи, тушенка, рыбные консервы – все это может стать причиной серьезных повреждений печени и нарушения функции ее клеток из-за содержания в них большого количества не только соли, но и различных синтетических консервантов. Старайтесь избегать консервированных продуктов, заменяя их натуральными. И не забывайте, что получить из продуктов максимум полезных веществ и ценных соединений позволит минимальная термическая обработка.
Сладкие газированные напитки. Это бомба замедленного действия для печени – концентрация сахара, консерванты, красители и вредные усилители вкуса напрямую разрушают ее, заставляя работать в авральном режиме.
Сахар и искусственные подсластители. Сахар содержится не только в сладких продуктах. Молочная продукция, соки, хлеб – такие же источники сахара, которые увеличивают нагрузку на печень. При переизбытке сахара вырабатывается инсулин, который заставляет аккумулировать глюкозу в печени в виде гликогена. Избыток сахара вызывает перегрузку не только поджелудочной железы, но и печени.
Острые продукты активируют выработку желчи, которая может застаиваться в печеночных протоках. Поэтому старайтесь умерить уровень остроты в тарелке, даже если любите острое.
Заботиться о печени не так сложно, как кажется на первый взгляд. Возьмите в привычку планировать правильный, сбалансированный и вкусный рацион. Он вовсе необязательно должен быть постным и на пару.
Добавляйте в ежедневное меню «радугу» – разноцветные полезные овощи и фрукты красного, оранжевого, желтого, зеленого и фиолетового цветов. Свекла, капуста, морковь, брокколи, авокадо, яблоки, бананы, зеленые листовые салаты – все это легко можно позволить себе в любое время года. Содержащиеся в них, в частности, фитонутриенты, пектин и мононенасыщенные жирные кислоты облегчают работу печени и помогают ей выводить токсины. Также попробуйте постепенно снижать уровень потребления жирного мяса и жирных молочных продуктов. Старайтесь приучить себя готовить на пару или хотя бы отваривать продукты, запекать их в фольге или тушить, уменьшая тем самым концентрацию в них жира. Сладости попробуйте заменить фруктами, эта привычка дастся особенно легко.
Ирина НикулинаВрач-терапевт, нутрициолог. Действующий член и сертифицированный консультант CSNN (Канадской школы по натуральному питанию). Заведующая кафедрой "Интегративные технологии здоровья" Академии социальных технологий.
Защищая печень при помощи здоровых пищевых привычек, не упускайте из виду еще один важнейший фактор, экстремально влияющий на ее состояние. Если постоянно принимать довольно токсичные препараты – антибиотики или нестероидные противовоспалительные препараты, нагрузка на печень побьет все рекорды.
И, безусловно, ради здоровья печени откажитесь от алкоголя и крепко заваренных кофе и чая. Соблюдайте эти простые правила, в скором времени вы почувствуете легкость и прилив энергии.