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1 час назад

Как еда влияет на здоровье печени

Даша Краснова
Ирина Никулинаэксперт

Печень – главный фильтр организма. Трудолюбивый орган участвует во всех метаболических процессах, выполняя более пятисот функций. Благодаря работе печени в организме подвергаются метаболизму белки, жиры и углеводы, гормоны, большинство питательных веществ, а также перерабатываются лекарственные препараты и расщепляются токсины. Этот орган способен восстанавливать собственные клетки. Однако способности к восстановлению не безграничны и для корректной работы печени требуется ежедневная забота и щадящий режим. "Рамблер" расскажет, как еда влияет на здоровье печени.

Как еда влияет на здоровье печени
Фото: unsplashunsplash

Принято считать, что наибольший вред печени наносит алкоголь. Однако это не единственный фактор. Неправильное питание, употребление токсичных препаратов и даже малоподвижный образ жизни усиливают и без того избыточную нагрузку на печень. Есть также смысл обратить внимание на регулярность приема пищи. Большие перерывы, вместе с малоподвижным образом жизни являются основными причинами застоя желчи, ее концентрации и риска образования камней в желчном пузыре.

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Неправильное питание может очень стремительно спровоцировать, в частности, жировой гепатоз — заболевание, при котором в клетках печени накапливается жир. Самое опасное заключается в том, что начальные стадии заболеваний печени зачастую протекают без выраженной симптоматики. Поэтому с вниманием относитесь к собственным ощущениям. И если начали чувствовать тяжесть в правом подреберье, тошноту и горечь во рту, потеряли аппетит и силы, обязательно обратитесь к специалисту.
Ирина Никулина
Ирина НикулинаВрач-терапевт, нутрициолог. Действующий член и сертифицированный консультант CSNN (Канадской школы по натуральному питанию). Заведующая кафедрой "Интегративные технологии здоровья" Академии социальных технологий.

Чтобы избежать серьезных заболеваний печени, необходимо прививать правильные пищевые привычки и вести правильный образ жизни. Прежде всего, позаботьтесь о сбалансированном рационе и режиме питания.

  • Избегайте жирной пищи – она перегружает работу печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей. Это касается как животных, так и растительных жиров. Старайтесь исключить из ежедневного потребления колбасные изделия, свинину, полуфабрикаты, жирные торты и пр.
  • Соль. Исследования показывают, что злоупотребление солью оказывает на печень серьезное влияние – она вызывает гибель ее клеток и может спровоцировать развитие фиброза. Опасность заключается в том, что основная часть соли поступает в организм из "магазинных" продуктов. Скрытую соль мы получаем из сыров, мясных продуктов, консервов, соусов и другой привычной для большинства людей пищи. Поэтому почти каждый из нас превышает суточную норму – чайную ложку соли.
  • Консервы. Маринованные овощи, тушенка, рыбные консервы – все это может стать причиной серьезных повреждений печени и нарушения функции ее клеток из-за содержания в них большого количества не только соли, но и различных синтетических консервантов. Старайтесь избегать консервированных продуктов, заменяя их натуральными. И не забывайте, что получить из продуктов максимум полезных веществ и ценных соединений позволит минимальная термическая обработка.
  • Сладкие газированные напитки. Это бомба замедленного действия для печени – концентрация сахара, консерванты, красители и вредные усилители вкуса напрямую разрушают ее, заставляя работать в авральном режиме.
  • Сахар и искусственные подсластители. Сахар содержится не только в сладких продуктах. Молочная продукция, соки, хлеб – такие же источники сахара, которые увеличивают нагрузку на печень. При переизбытке сахара вырабатывается инсулин, который заставляет аккумулировать глюкозу в печени в виде гликогена. Избыток сахара вызывает перегрузку не только поджелудочной железы, но и печени.
  • Острые продукты активируют выработку желчи, которая может застаиваться в печеночных протоках. Поэтому старайтесь умерить уровень остроты в тарелке, даже если любите острое.
  • Заботиться о печени не так сложно, как кажется на первый взгляд. Возьмите в привычку планировать правильный, сбалансированный и вкусный рацион. Он вовсе необязательно должен быть постным и на пару.
Добавляйте в ежедневное меню «радугу» – разноцветные полезные овощи и фрукты красного, оранжевого, желтого, зеленого и фиолетового цветов. Свекла, капуста, морковь, брокколи, авокадо, яблоки, бананы, зеленые листовые салаты – все это легко можно позволить себе в любое время года. Содержащиеся в них, в частности, фитонутриенты, пектин и мононенасыщенные жирные кислоты облегчают работу печени и помогают ей выводить токсины. Также попробуйте постепенно снижать уровень потребления жирного мяса и жирных молочных продуктов. Старайтесь приучить себя готовить на пару или хотя бы отваривать продукты, запекать их в фольге или тушить, уменьшая тем самым концентрацию в них жира. Сладости попробуйте заменить фруктами, эта привычка дастся особенно легко.
Ирина Никулина
Ирина НикулинаВрач-терапевт, нутрициолог. Действующий член и сертифицированный консультант CSNN (Канадской школы по натуральному питанию). Заведующая кафедрой "Интегративные технологии здоровья" Академии социальных технологий.

5 продуктов в рационе, за которые печень скажет "спасибо"

Защищая печень при помощи здоровых пищевых привычек, не упускайте из виду еще один важнейший фактор, экстремально влияющий на ее состояние. Если постоянно принимать довольно токсичные препараты – антибиотики или нестероидные противовоспалительные препараты, нагрузка на печень побьет все рекорды.

И, безусловно, ради здоровья печени откажитесь от алкоголя и крепко заваренных кофе и чая. Соблюдайте эти простые правила, в скором времени вы почувствуете легкость и прилив энергии.

ЗОЖ,Ирина Никулина,
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