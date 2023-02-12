Как еда влияет на здоровье печени

Добавляйте в ежедневное меню «радугу» – разноцветные полезные овощи и фрукты красного, оранжевого, желтого, зеленого и фиолетового цветов. Свекла, капуста, морковь, брокколи, авокадо, яблоки, бананы, зеленые листовые салаты – все это легко можно позволить себе в любое время года. Содержащиеся в них, в частности, фитонутриенты, пектин и мононенасыщенные жирные кислоты облегчают работу печени и помогают ей выводить токсины. Также попробуйте постепенно снижать уровень потребления жирного мяса и жирных молочных продуктов. Старайтесь приучить себя готовить на пару или хотя бы отваривать продукты, запекать их в фольге или тушить, уменьшая тем самым концентрацию в них жира. Сладости попробуйте заменить фруктами, эта привычка дастся особенно легко.



Ирина Никулина Врач-терапевт, нутрициолог. Действующий член и сертифицированный консультант CSNN (Канадской школы по натуральному питанию). Заведующая кафедрой "Интегративные технологии здоровья" Академии социальных технологий.