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3 часа назад

5 продуктов в рационе, за которые печень скажет "спасибо"

Мира Маркина

Сбои в работе печени чреваты серьезными проблемами со здоровьем: от гормонального дисбаланса до повышенного холестерина. Вот почему так важно включать в рацион продукты, которые помогают печени восстанавливаться. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

5 продуктов в рационе, за которые печень скажет "спасибо"
Фото: unsplashunsplash

Свекла

Согласно ряду исследований, свекла обладает гепатопротекторными свойствами. Полезные вещества, которые содержатся в ней, помогают выводить свободные радикалы, уменьшают воспаления, а также способствуют движению желчи и выводу холестерина.

Жирная рыба

Не пренебрегайте сельдью, палтусом, скумбрией и другими жирными сортами рыбы. Рыбий жир как нельзя лучше помогает печени в жировом обмене.

Овсянка

В овсянке содержатся бета-глюканы – природные полисахариды, которые восстанавливают печень изнутри, уменьшают число жиров в организме и защищают от ожирения. А еще овсянка – незаменимый источник полезной клетчатки, которая необходима для правильного пищеварения.

Как восстановить печень после праздников

Орехи

Витамин E, цинк, железо, селен, магний, марганец – все это содержится в орехах и будет как нельзя кстати для здоровья печени.

Клубника, малина, земляника

Полезные вещества, содержащиеся в этих ягодах, способствуют очищению печени. Однако важно помнить, что при язве и гастрите этими ягодами нельзя злоупотреблять.

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