Как потребление алкоголя связано с раком печени на самом деле

Пить алкоголь — вредно. Это прописная истина. Однако о том, как именно алкоголь влияет на организм и как связан с риском развития патологий печени, знают немногие. Главный хирург «СМ-Клиника», профессор, д.м.н. врач-онколог, хирург высшей категории Рашид Евгеньевич Кузеев рассказал "Рамблеру", как на самом деле горячительные напитки влияют на печень.

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В 2012 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подсчитала, что употребление алкоголя является причиной 50% всех смертей от цирроза печени и 12% смертей от рака печени во всем мире. Конечно, бокал вина в день рождения не означает обязательный рак печени, но регулярное употребление значительно повышает его риск.

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Алкоголь и рак печени

Спиртное негативно воздействует на клетки печени и провоцирует воспаление печеночной ткани. С этим связаны мутации, которые в конечном счете могут привести к появлению злокачественной опухоли.



Еще одно частое последствие пристрастия к алкоголю — цирроз. Именно цирроз впоследствии может спровоцировать наиболее распространенный тип рака — гепатоцеллюлярную карциному.



Конечно, есть и другие факторы риска, несвязанные напрямую с алкоголем: хронический гепатит В или С, жировая болезнь печени, курение. Кузеев Рашид Евгеньевич Врач-хирург, врач-онколог высшей категории, д.м.н., профессор

Симптомы рака печени

· Повторяющиеся в течение нескольких дней тошнота и рвота

· Продолжительное снижение аппетита

· Боль в животе

Пожелтение кожи и белков глаз

· Появление уплотнения в виде шишки в правой части живота

· Необъяснимое чувство усталости

Первичный и вторичный рак

При этом, по словам врача, не любой случай рака печени связан непосредственно с употреблением алкоголя.



Опухоль может быть и вторичной – метастазы в печени появляются в следствие опухоли других органов. Этот тип возникает в 25-30 раз чаще, чем первичный.

Кузеев Рашид Евгеньевич Врач-хирург, врач-онколог высшей категории, д.м.н., профессор

Новая технология лечения рака

Любой рак печени требует немедленного лечения – как правило, хирургического в сочетании с лекарственной терапией.

Современная медицина располагает возможностью вылечить гепатоцеллюлярный рак без проведения серьезный операции с помощью микроволновой абляции опухоли, МВА.



Воздействие на опухоль и метастазы происходит с помощью электрического тока частотой 2000-3000 Гц, который подается на специальный электрод, подключенный к небольшому прибору.

Для точности действий хирурги используют ультразвуковой контроль. Ткани опухоли нагреваются до 120-150 C°, в результате такого воздействия они разрушаются. Вся процедура занимает не более 20 минут. Кузеев Рашид Евгеньевич Врач-хирург, врач-онколог высшей категории, д.м.н., профессор