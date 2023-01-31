Как потребление алкоголя связано с раком печени на самом деле

Пить алкоголь — вредно. Это прописная истина. Однако о том, как именно алкоголь влияет на организм и как связан с риском развития патологий печени, знают немногие. Главный хирург «СМ-Клиника», профессор, д.м.н. врач-онколог, хирург высшей категории Рашид Евгеньевич Кузеев рассказал "Рамблеру", как на самом деле горячительные напитки влияют на печень.
В 2012 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подсчитала, что употребление алкоголя является причиной 50% всех смертей от цирроза печени и 12% смертей от рака печени во всем мире. Конечно, бокал вина в день рождения не означает обязательный рак печени, но регулярное употребление значительно повышает его риск.
Спиртное негативно воздействует на клетки печени и провоцирует воспаление печеночной ткани. С этим связаны мутации, которые в конечном счете могут привести к появлению злокачественной опухоли.
· Повторяющиеся в течение нескольких дней тошнота и рвота
· Продолжительное снижение аппетита
· Боль в животе
Пожелтение кожи и белков глаз
· Появление уплотнения в виде шишки в правой части живота
· Необъяснимое чувство усталости
При этом, по словам врача, не любой случай рака печени связан непосредственно с употреблением алкоголя.
Любой рак печени требует немедленного лечения – как правило, хирургического в сочетании с лекарственной терапией.
Конечно, большую роль в борьбе с болезнью играет и образ жизни пациента, - подчеркивает врач. Диета, отказ от алкоголя и курения позволяют ускорить восстановление нормальной структуры печеночной ткани и сократить сроки реабилитации.