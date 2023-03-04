Мясников заявил, что кофе полезен для печени

Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал, что кофе полезен для печени. Об этом он сообщил в эфире программы "О самом главном".
Так, он отметил, что три-четыре чашки кофе в день объемом до 150 миллилитров могут помочь людям с проблемами с печенью. Например, предотвратить развитие таких заболеваний, как цирроз и рак органа.
Также Мясников сослался на исследования, согласно которым кофе предотвращает тяжелые случаи инфаркта и инсульта, а также развитие аритмий. При этом он отметил, что не стоит употреблять этот напиток людям, страдающим высоким артериальным давлением.
Ранее сообщалось, что врач Мясников назвал лучшее “антипохмельное” блюдо.