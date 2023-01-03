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19 минут назад

Врач Мясников назвал лучшее “антипохмельное” блюдо

Мира Маркина

Безопасной дозы алкоголя не существует, не перестают утверждать врачи. Но можно попробовать снизить токсическое воздействие спиртных напитков на организм. Как – рассказал в эфире программы “О самом главном” телеведущий и врач Александр Мясников.

Врач Мясников назвал лучшее “антипохмельное” блюдо
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Мясников, апеллируя к своему опыту, заявил, что выпитый алкоголь нужно закусывать горячей вареной картошкой. Если в блюде будет растительное масло, то похмелья удастся избежать. Блюда с крахмалистыми овощами “забирают” алкоголь на себя.

Как звезды справляются с похмельем

Слова телеведущего прокомментировал приглашенный шеф-повар Глеб Астафьев. По словам эксперта, с помощью растительного масла можно смягчить сухость вареного картофеля.

Ранее “Рамблер” рассказывал, почему не стоит обтираться водкой, если у вас температура.

Новый год 2023,Александр Мясников,
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