Почему опасно обтираться водкой при температуре

Несмотря на то, что наука за последние десятилетия сильно шагнула вперед, многие до сих пор прибегают к помощи народных средств. Так, например, одним из распространенных методов борьбы с ОРВИ является обтирание водкой. В беседе с “Рамблером” врач общей практики, кардиолог Денис Прокофьев рассказал о том, почему на самом деле не стоит этого делать.

По словам специалиста, кожа — это орган, одними из основных задач которого является выведение токсинов и участие в терморегуляции.Обтирание водкой, в свою очередь, может привести к нарушению этих функций, так как происходит спазм сосудов, объяснил эксперт.

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“Соответственно, первое, что нарушается, — это функция потоотделения. Это один из механизмов терморегуляции, поэтому человек автоматически лишает организм возможности регулировать температуру тела. В связи со спазмом сосудов, нарушается выведение токсинов из организма через кожу. А это значит, что человек усиливает интоксикацию организма" Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

При контакте с кожей, отметил врач общей практики, спирт, пусть и в небольшой концентрации, все равно проникает в кровь. Таким образом, по словам кардиолога, значительно увеличивается количество токсинов в организме, что крайне нежелательно при болезни, добавил он.

Прокофьев также подчеркнул, что особую опасность спиртовые обтирания представляют для детей. Водка — спиртосодержащий продукт, и через кожу спирт проникнет внутрь организма. Для детей даже его маленькая концентрация является крайне нежелательной, уточнил он. Поэтому эксперт предложил альтернативный вариант:

“Мы можем использовать обтирания, и ничего плохого в этом нет, только вместо водки можно использовать воду: эффект будет абсолютно такой же”

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог