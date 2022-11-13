Врач призвал не лечиться от ОРВИ народными средствами

Пульмонолог Олег Абакумов призвал не лечиться от ОРВИ народными средствами. Подробностями эксперт поделился в своем Telegram-канале.
По словам медика, в лечении ОРВИ не помогут ни водка, ни молоко с содой, ни кастрюля с картошкой:
"Эти традиционные советы устарели. Горячая картошка обжигает дыхательные пути, растирания водкой провоцируют ожоги кожи, а молоко с содой бьют по ЖКТ".
Эксперт также отметил, что не стоит во время болезни принимать большое количество витамина С. Дело в том, что этот витамин имеет накопительный эффект, а не мгноенный.