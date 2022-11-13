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34 минуты назад

Пульмонолог Абакумов призвал не лечиться от ОРВИ народными средствами

Мария Иглина

Пульмонолог Олег Абакумов призвал не лечиться от ОРВИ народными средствами. Подробностями эксперт поделился в своем Telegram-канале.

Врач призвал не лечиться от ОРВИ народными средствами
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам медика, в лечении ОРВИ не помогут ни водка, ни молоко с содой, ни кастрюля с картошкой:

"Эти традиционные советы устарели. Горячая картошка обжигает дыхательные пути, растирания водкой провоцируют ожоги кожи, а молоко с содой бьют по ЖКТ".

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Эксперт также отметил, что не стоит во время болезни принимать большое количество витамина С. Дело в том, что этот витамин имеет накопительный эффект, а не мгноенный.

Ранее врач назвала болезнь, ведущую к слепоте.

Новости,Олег Абакумов,
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