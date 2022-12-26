Мясников объяснил, что нельзя делать при обмороке

Обморочное состояние может случиться с каждым. Какой бы ни была его причина, важно корректно вывести человека из обморока. Как это не стоит делать, в эфире программы “О самом главном” (Россия 1) рассказал телеведущий, врач Александр Мясников.

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В интернете можно встретить советы – дать человеку в обмороке нитроглицерин или аспирин. Однако это смертельно опасно, предупредил Мясников.

“Общее правило: человеку без сознания никаких таблеток вы не даете”, — резюмировал телеведущий.

Мясников также отметил, что нитроглицерин, как сосудосуживающий препарат, слишком резко снижает артериальное давление. И это может превратить состояние пострадавшего в обмороке критическим.

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