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2 часа назад

Врач Мясников объяснил, что нельзя делать при обмороке

Мира Маркина

Обморочное состояние может случиться с каждым. Какой бы ни была его причина, важно корректно вывести человека из обморока. Как это не стоит делать, в эфире программы “О самом главном” (Россия 1) рассказал телеведущий, врач Александр Мясников.

Мясников объяснил, что нельзя делать при обмороке
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В интернете можно встретить советы – дать человеку в обмороке нитроглицерин или аспирин. Однако это смертельно опасно, предупредил Мясников.

“Общее правило: человеку без сознания никаких таблеток вы не даете”, — резюмировал телеведущий.

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Мясников также отметил, что нитроглицерин, как сосудосуживающий препарат, слишком резко снижает артериальное давление. И это может превратить состояние пострадавшего в обмороке критическим.

Ранее “Рамблер” писал, как одно яблоко в день повлияет на ваш организм.

Новости,Александр Мясников,
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