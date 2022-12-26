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1 час назад

Что будет, если каждый день съедать яблоко: мнение ученых

Мира Маркина

Яблоки богаты клетчаткой, антиоксидантами и другими полезными веществами. Кроме того, в одном фрукте содержится минимальное число калорий, поэтому его смело можно включать в рацион во время диеты. Но что будет, если съедать яблоко каждый день? Расскажет "Рамблер".

Что будет, если каждый день съедать яблоко: мнение ученых
Фото: UnsplashUnsplash

Снизится давление

В 2015 году было проведено три исследования, в ходе которых ученые пришли к любопытному выводу. Оказалось, что люди, которые ели более четырех порций фруктов в неделю (включая яблоки), меньше были подвержены высокому давлению. В отличие от тех, кто ел фрукты и овощи только раз в месяц.

Улучшится иммунитет

В составе яблок содержится пектин, который оказывает благотворное влияние на кишечный иммунный барьер. Ученые подтвердили это в 2020 году.

Снизится риск развития диабета

Еще в 2005 году исследователи выяснили, что у людей, съедавших одно яблоко в день, риск развития диабета второго типа на 28% ниже, чем у людей, которые едят яблоки редко или не едят вообще.

Что будет с сердцем, если съедать по два яблока в день

Повысится минеральная плотность костей

В 2012 году эксперты обнаружили связь между частым употреблением яблок и более высокой плотностью костей, а также их прочностью. Это поможет избежать остеопороза – недуга костей, который развивается у людей с возрастом.

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