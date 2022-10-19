Что будет с организмом, если съедать по два яблока в день

О пользе яблок говорят не первое десятилетие. А как отразится на здоровье привычка съедать по два яблока в день. Читайте об этом в материале "Рамблера".

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Исследование, опубликованное в Американском журнале клинического питания, показало, что ежедневное употребление двух целых яблок может снизить уровень холестерина в крови , помогая предотвратить сердечный приступ или инсульт.

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Чтобы прийти к такому выводу, исследователи из Фонда Эдмунда Маха в Италии обследовали 40 взрослых, у которых был слегка повышенный уровень холестерина, но в остальном они были здоровы в течение восьминедельного периода тестирования. Половине группы давали по два яблока в день, а другой половине давали напиток из яблочного сока, содержащий то количество сахара, которое содержится в двух яблоках.

Обеим группам было предложено записывать все, что они ели и пили, и избегать внесения других изменений в свой рацион, режим упражнений, лекарства и другие факторы образа жизни.

После перерыва в несколько недель группы поменялись местами, и участникам, которые ранее употребляли цельные фрукты, вместо них дали яблочный сок. Этот вид исследования, называемый перекрестным испытанием, помогает ученым сравнивать результаты разных методов для одного и того же человека, а не сравнивать двух разных людей.

Исследование показало, что когда участники ели два свежих яблока в день, уровень холестерина в их крови был ниже, чем когда они пили яблочный сок. Результаты привели исследователей к выводу, что соединения в целом фрукте, особенно клетчатка, могут сыграть многообещающую роль в укреплении здоровья сердца .

Кроме того, яблоки богаты пектином, особым типом пищевых волокон, который влияет на метаболизм жиров.

Пектин, наряду с другими типами клетчатки, является хорошим источником пищи для здоровых бактерий в кишечнике человека, известных как микробиом, который связан со всем, от потери веса до психического здоровья . Яблоки являются одним из лучших пищевых источников пектина, наряду с апельсинами, морковью и персиками.

Яблоки также являются хорошим источником полифенолов или антиоксидантных соединений в растительных продуктах, которые связаны с улучшением общего состояния здоровья, в том числе с более низким риском большинства хронических заболеваний, таких как рак, диабет и сердечные болезни.

Исследователи полагают, что в основном пектин и другие формы клетчатки обладают эффектом снижения уровня холестерина, хотя полифенолы также могут быть важны.