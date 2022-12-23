Мясников развеял популярный миф о температуре

Доктор и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на одном из центральных телеканалов рассказал о том, что одно из популярных утверждений, касающихся высокой температуры тела, на самом деле неверно.
Доктор вспомнил о том, что еще со времен его детства бытует миф, будто бы при повышенной температуре человеку нельзя принимать ванну. Он считает, что это утверждение не просто ошибочно, но и несет в себе опасность. По его словам, при температуре напротив особенно важно, чтобы тело было чистым.
«Он не может лежать в поту, с закупоренными кожным салом порами. У него и так испарение, а вы ему еще хуже делаете», – объяснил Мясников.
Также врач отметил, что если человек не способен сам стоя принять душ, то его стоит обмыть.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как, по словам Мясникова, избежать тромбоза.