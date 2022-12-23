Мясников развеял популярный миф о температуре

Доктор и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на одном из центральных телеканалов рассказал о том, что одно из популярных утверждений, касающихся высокой температуры тела, на самом деле неверно.

Доктор вспомнил о том, что еще со времен его детства бытует миф, будто бы при повышенной температуре человеку нельзя принимать ванну. Он считает, что это утверждение не просто ошибочно, но и несет в себе опасность. По его словам, при температуре напротив особенно важно, чтобы тело было чистым.