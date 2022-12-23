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1 час назад

Мясников развеял популярный миф о температуре

Мира Маркина

Доктор и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на одном из центральных телеканалов рассказал о том, что одно из популярных утверждений, касающихся высокой температуры тела, на самом деле неверно.

Мясников развеял популярный миф о температуре
Фото: Кадр из передачиКадр из передачи

Доктор вспомнил о том, что еще со времен его детства бытует миф, будто бы при повышенной температуре человеку нельзя принимать ванну. Он считает, что это утверждение не просто ошибочно, но и несет в себе опасность. По его словам, при температуре напротив особенно важно, чтобы тело было чистым.

«Он не может лежать в поту, с закупоренными кожным салом порами. У него и так испарение, а вы ему еще хуже делаете», – объяснил Мясников.

Мясников назвал продукт для профилактики рака, ожирения и диабета

Также врач отметил, что если человек не способен сам стоя принять душ, то его стоит обмыть.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как, по словам Мясникова, избежать тромбоза.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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