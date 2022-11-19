Мясников объяснил, как избежать тромбоза

В телепрограмме «Доктор Мясников» на телеканале «Россия 1» известный доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал, что делать, чтобы избежать появления тромбов.
Специалист, отвечая на вопрос одной из зрительниц, отметил, что всем подряд пить кроверазжижающие препараты не рекомендует. Назначить такое лекарство может только врач, оценив состояние пациента. В противном случае лекарства могут лишь сделать хуже и даже привести к летальному исходу.
Мясников подчеркнул, что тромбы могут появляться не только у пожилых людей, курильщиков и тех, кто страдает ожирением. Заболевание может возникнуть как осложнение после какой-либо инфекции. Вызвать тромбоз может и грипп.
В качестве средств профилактики тромбоза Мясников предлагает принимать рыбий жир. Эксперт отметил, что содержащиеся в нем омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты активно влияют на свертываемость крови. Кроме того, по словам специалиста, рыбий жир вполне безопасен.
Также Мясников посоветовал следить за здоровьем, отказаться от вредных привычек и заниматься спортом.