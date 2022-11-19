Мясников объяснил, как избежать тромбоза

В телепрограмме «Доктор Мясников» на телеканале «Россия 1» известный доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал, что делать, чтобы избежать появления тромбов.

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Специалист, отвечая на вопрос одной из зрительниц, отметил, что всем подряд пить кроверазжижающие препараты не рекомендует. Назначить такое лекарство может только врач, оценив состояние пациента. В противном случае лекарства могут лишь сделать хуже и даже привести к летальному исходу.

Мясников подчеркнул, что тромбы могут появляться не только у пожилых людей, курильщиков и тех, кто страдает ожирением. Заболевание может возникнуть как осложнение после какой-либо инфекции. Вызвать тромбоз может и грипп.

В качестве средств профилактики тромбоза Мясников предлагает принимать рыбий жир. Эксперт отметил, что содержащиеся в нем омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты активно влияют на свертываемость крови. Кроме того, по словам специалиста, рыбий жир вполне безопасен.

Также Мясников посоветовал следить за здоровьем, отказаться от вредных привычек и заниматься спортом.