Мясников назвал блюдо, полезное гипертоникам и диабетикам

Популярный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе бобовых. Своими рекомендациями он поделился со зрителями своей авторской передачи, выходящей в эфир телеканала «Россия 1».

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По словам специалиста, в бобовых содержится от 30 до 40 процентов растительного белка. А кроме того, есть железо, цинк, хром и магний. Бобовые можно употреблять ежедневно диабетика и гипертоникам.

Людям с сахарным диабетом бобовые рекомендованы, так как содержат не так много калорий. А тем, кто страдает от повышенного давления, нужно включить в рацион больше овощей, фруктов, белка и клетчатки.

Также Александр Мясников назвал одно из самых популярных блюд из бобовых - это лобио. В нем, кроме всего прочего, содержатся полифенолы, обладающие антиоксидантными свойствами.