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2 часа назад

Эндокринолог Павлова объяснила, почему плохое настроение не нужно заедать сладким

Катя Кобышева

Врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале рассказала, почему опасно заедать плохое настроение сладкими продуктами.

Врач объяснила, почему плохое настроение нельзя заедать сладким
Фото: UnsplashUnsplash

Врач посетовала, что люди привыкли поднимать себе настроение сладким - пирожными, мороженым, выпечкой. Но на самом деле, как объяснила специалист, в результате такой "сладкой терапии" настроение упадет еще сильнее вплоть до самой настоящей депрессии.

А кроме того, врач напомнила, что сладкие продукты приводят к набору лишнего веса, воспалению жировой ткани и даже блокированию гормона радости - серотонина

Зухра Павлова советует отрегулировать свое питание и избавиться от воспаления, и тогда настроение чаще будет хорошим.

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