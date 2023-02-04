Врач объяснила, почему плохое настроение нельзя заедать сладким

Врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале рассказала, почему опасно заедать плохое настроение сладкими продуктами.

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Врач посетовала, что люди привыкли поднимать себе настроение сладким - пирожными, мороженым, выпечкой. Но на самом деле, как объяснила специалист, в результате такой "сладкой терапии" настроение упадет еще сильнее вплоть до самой настоящей депрессии.

А кроме того, врач напомнила, что сладкие продукты приводят к набору лишнего веса, воспалению жировой ткани и даже блокированию гормона радости - серотонина