Диета при повышенном холестерине: меню, что можно и нельзя есть

Повышение уровня холестерина в крови может привести к развитию опасных заболеваний. Можно ли скорректировать уровень холестерина с помощью питания и как это сделать, «Рамблеру» рассказала эксперт — врач-диетолог Елена Соломатина.

Можно ли заподозрить у себя повышенный холестерин, не сдавая анализ

Видео дня

На первых этапах понять, что холестерин повышен практически невозможно: он никак себя не проявляет. Можно есть все подряд, вести привычный образ жизни и даже не подозревать, что в организме начинаются изменения.

«Повышенный холестерин проявляет себя на более поздних этапах, когда происходит значимое сужение сосудов и сердцу становится сложнее работать. Оно может начинать биться с большей интенсивностью, может возникнуть усталость, причем от той нагрузки, которая раньше не вызывала неопрятных ощущений, может появиться одышка, если подняться по лестнице. Если процесс будет заходить еще глубже, может возникнуть шум в ушах».

Елена Соломатина Врач-диетолог

Также на повышение уровня холестерина могут указывать такие симптомы, которые мы привыкли списывать на усталость или стресс.

«Здоровому человеку достаточно просто отдохнуть, но, если это состояние не проходит, стоит обратить внимание. Гипертония не что иное, как проявление повышенного холестерина».

Елена Соломатина Врач-диетолог

Чем опасно повышение уровня холестерина в крови

По словам Елены Соломатиной, такое состояние, кроме ухудшения качества жизни, может стать причиной инсульта или инфаркта. Сердечно-сосудистые катастрофы приводят к инвалидности либо к летальному исходу.

«Эти проблемы тесно связаны с атеросклерозом, а это не что иное, как повышение уровня холестерина в крови в ответ на повреждение сосудов».

Елена Соломатина Врач-диетолог

Можно ли с помощью диеты скорректировать уровень холестерина

Как и любое заболевание, атеросклероз легче предупредить, чем лечить, считает Елена Соломатина.

Специалист советует не увлекаться жирными продуктами, жирным мясом, колбасами, сосисками, субпродуктами, полуфабрикатами.

«Дело в том, что холестерин оказывает влияние, когда уже имеются поломки в организме или его слишком много. До 70-80 процентов холестерина вырабатываться в организме для того, чтобы «залепить» поврежденные сосуды».

Елена Соломатина Врач-диетолог

Какие продукты разрешены, а какие нельзя употреблять при повышенном холестерине

Действительно существует диета, которую рекомендуют, чтобы снизить нагрузку на организм. Елена Соломатина называет продукты, от которых стоит отказаться, если уровень холестерина повышен.

Сладости. Они не содержат холестерина, но приводят к нарушению целостности сосудов, и в этом случае происходит повреждение сосудов, ожирение печени, отложение жира, который в свою очередь провоцирует атеросклероз. Это все влияет на ситуацию с холестерином.

Продукты, которые содержат трансжиры, консерванты, опасные красители. Неорганические продукты могут вызывать повреждения и нарушения.

Такие продукты нужно исключить из рациона. А вместо них, Елена Соломатина рекомендует другие:

цельнозерновые крупы,

продукты с высоким содержанием клетчатки,

орехи,

семечки,

растительные масла,

грибы,

нежирные молочные продукты,

различные напитки: шиповник, боярышник.

А еще Елена Соломатина дает важный совет: обязательно нужно избегать стрессов.

В каких случаях нужно принимать препараты

Препараты, снижающие уровень холестерина, назначают в тех случаях, когда невозможно справиться только лишь корректировкой питания.

«Самому не нужно их назначать, потому что, как правило, эти препараты идут в комплексе с другими и их назначение зависит от определенной ситуации».

Елена Соломатина Врач-диетолог

Только врач может решить, какие препараты и в составе какой терапии, вам нужны.

Нужно ли соблюдать такую диету пожизненно

Если уровень холестерина держится достаточно высоким, то лечение и диета назначаются навсегда.

«Это все равно что человек, который потерял ногу, спрашивает: «Мне все время нужно пользоваться вспомогательными средствами или это временно?» Если процесс дошел до этой стадии, диета должна соблюдаться пожизненно».

Елена Соломатина Врач-диетолог

Примерное меню