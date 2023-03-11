В Китае разработали новую терапию раковых заболеваний

Китайские ученые провели исследование, в ходе которого получилось разработать новый способ лечения онкологических заболеваний. Об этом пишет издание "Жэньминь жибао он-лайн".
В ходе исследования во Второй больнице при Ланьчжоуском университете специалисты проверили, можно ли в фотодинамической терапии онкологических заболеваний использовать флуоресцентные многофункциональные материалы. В результате получилось предложить новую, более экономичную и менее токсичную терапию рака.
Специалист Второй больницы при Ланьчжоуском университете Лю Тао сообщил, что данная терапия способствует целенаправленной визуализации органелл и фотодинамической терапии раковых клеток.