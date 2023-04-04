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2 часа назад

Все об ангине: причины, лечение, опасные последствия

Мира Маркина
Тимощенко Анастасия Викторовнаэксперт

Ангина — неприятное заболевание, при котором воспаляются миндалины. "Рамблер" спросил врача-терапевта Анастасию Тимощенко, почему оно возникает, как его лечить и чем опасны его последствия.

Все об ангине: причины, лечение, опасные последствия
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ангина, или острый тонзиллит – это воспаление миндалин глоточного кольца, характеризующееся отеком миндалины, болью в горле при глотании и увеличением лимфатических узлов. Большинство случаев тонзиллита вызвано вирусными инфекциями, однако и бактериальные инфекции тоже могут стать причиной ангины.

Миндалины являются первой линией защиты иммунной системы от бактерий и вирусов, которые попадают в рот. Эта функция может сделать миндалины особенно уязвимыми к инфекции и воспалению.
Тимощенко Анастасия Викторовна
Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»
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Среди основных симптомов ангины:

  • покраснение, отек миндалин, а также наличие на поверхности белесоватого налета;
  • боль в горле, как при глотании, так и при разговоре;
  • повышение температуры тела, головная боль, слабость, озноб;
  • увеличение и болезненность лимфатических узлов поднижнечелюстной области и шеи;
  • охриплость голоса;
  • неприятный запах изо рта;
  • боль в шее или ригидность шеи.
В случае вирусного генеза ангины рекомендуется местная противовоспалительная терапия, направленная на облегчение боли в горле, отечности, снятия интоксикации. При бактериальном генезе ангины основным компонентом лечения является антибактериальная терапия. Своевременное назначение антибактериального лечения значительно снижает риск развития осложнений ангины. Для того, чтобы определить причину ангины, необходима консультация специалиста, а также возможно проведение домашнего теста «Стрептотест», позволяющего исключить ß-гемолитический стрептококк группы А, как причину воспаления миндалин. В 85% случаев он может быть причиной острого бактериального тонзиллита (ангины), однако и другие штаммы стрептококка, а также иные условно-патогенные бактерии ротовой полости могут вызывать развитие заболевания.
Тимощенко Анастасия Викторовна
Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

По словам медика, важно вовремя начать этиологическое лечение острого тонзиллита, чтобы избежать таких осложнений, как:

  • нарушение дыхание на фоне выраженного отека миндалин, что может проявляться в виде обструктивного апноэ во сне;
  • распространение воспаления на окружающую подкожно-жировую клетчатку ротовой полости с развитием паратонзиллярных абсцессов и даже флегмоне клетчаточных пространств шеи при формирование гнойных затеков.

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Последствиями неадекватного лечения ангины, вызванной ß-гемолитическим стрептококком группы, А могут также стать:

  • развитие ревматической лихорадки или ревматизма с поражением сердца, суставов, кожи, нервной системы;
  • развитие постстрептококкового гломерулонефрита – поражение почек;
  • развитие постстрептококкового артрита.
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