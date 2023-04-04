Все об ангине: причины, лечение, опасные последствия

В случае вирусного генеза ангины рекомендуется местная противовоспалительная терапия, направленная на облегчение боли в горле, отечности, снятия интоксикации. При бактериальном генезе ангины основным компонентом лечения является антибактериальная терапия. Своевременное назначение антибактериального лечения значительно снижает риск развития осложнений ангины. Для того, чтобы определить причину ангины, необходима консультация специалиста, а также возможно проведение домашнего теста «Стрептотест», позволяющего исключить ß-гемолитический стрептококк группы А, как причину воспаления миндалин. В 85% случаев он может быть причиной острого бактериального тонзиллита (ангины), однако и другие штаммы стрептококка, а также иные условно-патогенные бактерии ротовой полости могут вызывать развитие заболевания.



Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»