Названо неожиданное последствие коронавируса

В интервью "Парламентской газете"врач-гастроэнтеролог, профессор, заведующий кафедрой терапии Института профессионального образования Сеченовского университета Чавдар Павлов заявил, что у переболевших коронавирусной инфекцией обострились проблемы с желудочно-кишечным трактом.

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Эксперт отметил, что вызвано это, в первую очередь, лечением заболевания с помощью антибиотиков. Павлов указал на то, что пациенты жалуются чаще всего на симптомы антибиотик-ассоциированной диареи.

По словам эксперта она может проявляться слабостью, лихорадкой и сильными болями в животе. Эти признаки характерны для тяжелых случаев заболевания, подчеркнул Павлов.

Также специалист посоветовал перенесшим коронавирусную инфекцию людям тщательно обследовать печень, в частности, сдать тесты на внутриклеточные ферменты АЛТ и АСТ, повышенный уровень которых может указывать на повреждение клеток органа. В этом случае необходимо обязательно обратиться за консультацией к гастроэнтерологу, подчеркнул Павлов.