$80.06+0.0985.90-0.02

Гастроэнтеролог Павлов назвал неожиданное последствие коронавируса

В интервью "Парламентской газете"врач-гастроэнтеролог, профессор, заведующий кафедрой терапии Института профессионального образования Сеченовского университета Чавдар Павлов заявил, что у переболевших коронавирусной инфекцией обострились проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Названо неожиданное последствие коронавируса
© Unsplash

Эксперт отметил, что вызвано это, в первую очередь, лечением заболевания с помощью антибиотиков. Павлов указал на то, что пациенты жалуются чаще всего на симптомы антибиотик-ассоциированной диареи.

По словам эксперта она может проявляться слабостью, лихорадкой и сильными болями в животе. Эти признаки характерны для тяжелых случаев заболевания, подчеркнул Павлов.

Какие болезни могут на самом деле развиваться из-за стресса

Также специалист посоветовал перенесшим коронавирусную инфекцию людям тщательно обследовать печень, в частности, сдать тесты на внутриклеточные ферменты АЛТ и АСТ, повышенный уровень которых может указывать на повреждение клеток органа. В этом случае необходимо обязательно обратиться за консультацией к гастроэнтерологу, подчеркнул Павлов.

Ранее хирург рассказал о появлении некроза у переболевших COVID-19.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий