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Хирург Гончаров рассказал о появлении асептического некроза у переболевших COVID-19

Врач-ортопед, травматолог и хирург Евгений Гончаров рассказал о том, что пациенты сталкиваются с некрозом головки бедренной кости после коронавируса. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Эксперт отметил, что после пандемии коронавируса врачи чаще стали диагностировать асептический некроз головки бедренной кости.

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Ранее это заболевание было более специфично для лиц мужского пола, но теперь некроз стал характерен и для женщин. Причиной становится прием гормональных препаратов и наличие перенесенного коронавируса. Врач также добавил, что довольно часто с этой проблемой начали приходить молодые люди 30-40 лет и пока что специалисты думают над тем, как справиться с проблемой.

"Есть надежда, что клеточная терапия позволит хотя бы отдалить замену сустава", — заключил хирург.

Ранее сообщалось, что найдены продукты, снижающие риск развития астении.

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