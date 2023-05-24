Врач-ортопед, травматолог и хирург Евгений Гончаров рассказал о том, что пациенты сталкиваются с некрозом головки бедренной кости после коронавируса. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Ранее это заболевание было более специфично для лиц мужского пола, но теперь некроз стал характерен и для женщин. Причиной становится прием гормональных препаратов и наличие перенесенного коронавируса. Врач также добавил, что довольно часто с этой проблемой начали приходить молодые люди 30-40 лет и пока что специалисты думают над тем, как справиться с проблемой.