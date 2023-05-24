Хирург Гончаров рассказал о появлении асептического некроза у переболевших COVID-19
Врач-ортопед, травматолог и хирург Евгений Гончаров рассказал о том, что пациенты сталкиваются с некрозом головки бедренной кости после коронавируса. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".
Эксперт отметил, что после пандемии коронавируса врачи чаще стали диагностировать асептический некроз головки бедренной кости.
Ранее это заболевание было более специфично для лиц мужского пола, но теперь некроз стал характерен и для женщин. Причиной становится прием гормональных препаратов и наличие перенесенного коронавируса. Врач также добавил, что довольно часто с этой проблемой начали приходить молодые люди 30-40 лет и пока что специалисты думают над тем, как справиться с проблемой.
"Есть надежда, что клеточная терапия позволит хотя бы отдалить замену сустава", — заключил хирург.
Ранее сообщалось, что найдены продукты, снижающие риск развития астении.