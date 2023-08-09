В Индии обнаружили новый штамм коронавируса
В Индии зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавируса, который получил название Eris. Сообщение Индийского консорциума по геномике коронавируса приводит издание Economic Times.
Как сообщают СМИ, этот вариант вируса происходит от подвида "Омикрона" и распространяется в Великобритании.
По словам специалистов, беспокоиться пока не о чем, но настораживает то, что штамм довольно быстро распространяется.
Минздрав Индии приводит следующие данные: пока в стране зафиксировано 54 случая заражения коронавирусом за сутки, всего же на данный момент число зараженных достигло 1574.
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