В Индии обнаружили новый штамм коронавируса

В Индии зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавируса, который получил название Eris. Сообщение Индийского консорциума по геномике коронавируса приводит издание Economic Times.

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Как сообщают СМИ, этот вариант вируса происходит от подвида "Омикрона" и распространяется в Великобритании.

По словам специалистов, беспокоиться пока не о чем, но настораживает то, что штамм довольно быстро распространяется.

Минздрав Индии приводит следующие данные: пока в стране зафиксировано 54 случая заражения коронавирусом за сутки, всего же на данный момент число зараженных достигло 1574.