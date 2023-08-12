В Роспотребнадзоре заявили о способности новой версии COVID-19 обходить иммунную защиту
Ранее ВОЗ сообщала о быстром распространении EG.5.
В организации также отметили, что число случаев заражения коронавирусом во всём мире выросло на 80% за месяц.
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» завотделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский пояснил, что на такое развитие событий повлияли две мутации, позволившие патогену «удачно преодолевать барьер» защиты от инфекций. Специалист подчеркнул, что не видит в этом угрозы.
«Сейчас ситуация не такая критичная, так как большая часть населения планеты, тем более нашей страны, уже приобрело какой-то иммунитет. У кого-то он более сильный, у кого-то уже, может быть, ослаб несколько. Этим как раз пользуется вирус. У него постоянно происходят мутации. Рано или поздно возникают мутации, которые способны обходить иммунитет, тем более несколько ослабленный.
Такой штамм появился — там две мутации, которые позволяют ему более удачно преодолевать барьер, поэтому и отмечается рост заболеваемости, но она была не такая большая, поэтому 80% — это не говорит об эпидемическом подъёме. Пока очередной угрозы нет, но Роспотребнадзор тщательно отслеживает эту ситуацию, уже даже отметил появление этого штамма в России. Ведомство, конечно, даст сигнал, если меры потребуются».
Покровский также допустил необходимость дополнительной иммунизации людей, относящихся к группе риска. Имеющиеся вакцины будут дорабатываться под новые штаммы коронавируса, отметил он.
«У нас иммунитет есть. Если понадобится дополнительная иммунизация, то это людям возрастным, а также тем, у кого хронические заболевания типа диабета. У Роспотребнадзора есть целая система слежения за новыми штаммами. Все они в специальную базу данных заносятся. Это делается именно для того, чтобы изменять вакцины будущие, которые будут использоваться. Это основная цель».
По данным ВОЗ, всего с 10 июля по 6 августа было зарегистрировано почти 1,5 миллиона новых случаев заболевания COVID-19 и более 2,5 тысячи смертей.
На региональном уровне снижение показателей зафиксировано в Африке, Юго-Восточной Азии, Восточном Средиземноморье. В Западно-Тихоокеанском регионе число случаев заболевания увеличилось на 20%.
Среди стран, жители которых за указанный период умерли от COVID-19, первое место занимает Бразилия. За ней следуют Южная Корея, Россия, Перу и Австралия.