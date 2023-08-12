«Сейчас ситуация не такая критичная, так как большая часть населения планеты, тем более нашей страны, уже приобрело какой-то иммунитет. У кого-то он более сильный, у кого-то уже, может быть, ослаб несколько. Этим как раз пользуется вирус. У него постоянно происходят мутации. Рано или поздно возникают мутации, которые способны обходить иммунитет, тем более несколько ослабленный.



Такой штамм появился — там две мутации, которые позволяют ему более удачно преодолевать барьер, поэтому и отмечается рост заболеваемости, но она была не такая большая, поэтому 80% — это не говорит об эпидемическом подъёме. Пока очередной угрозы нет, но Роспотребнадзор тщательно отслеживает эту ситуацию, уже даже отметил появление этого штамма в России. Ведомство, конечно, даст сигнал, если меры потребуются».