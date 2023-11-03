Врач перечислил главные ошибки при лечении вирусной инфекции

На осень приходится пик заболеваемости, в том числе вирусными инфекциями. От каких методов стоит отказаться при лечении последних, "МедикФоруму" рассказал врач-общей практики Юрий Завьялов.

© Pexels

Во-первых, не стоит спешить сбивать высокую температуру, так как она является естественным ответом иммунной системы на инфекцию, объяснил специалист. Во время лихорадки организм борется с вирусом, препятствуя его распространению.

Во-вторых, при вирусной инфекции не надо принимать антибиотики и выводящие из организма токсины средства, отметил врач. Первые предназначены для бактериальных инфекций, а вторые – ослабляют иммунитет и ухудшают самочувствие.