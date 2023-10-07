Ученые выявили "долгие простуды"

Врачи отметили, что симптомы ОРВИ могут вновь проявляться спустя месяц после выздоровления. Подтверждающее этот открытие исследование было опубликовано в издании The Lancet.

Ученые из Лондонского университета королевы Марии провели исследование и выяснили, что ОРВИ могут стать причиной долговременных осложнений, которые похожи на последствия посткороновирусного синдрома, или «долгого ковида».

Врачи проанализировали данные более 10,1 тысячи пациентов и заметили, что люди, перенесшие ОРВИ, могли через четыре недели после заражения испытывать типичные симптомы: кашель, боль в животе и диарею. Но у всех у них тесты не показали коронавирус.

Результаты подтвердили, что ОРВИ и грипп также могут иметь долгосрочные последствия для здоровья.

Автор исследования Джулия Вивальди отметила, что затяжные инфекции может быть сложно диагностировать и лечить из-за отсутствия необходимых тестов и множества симптомов.