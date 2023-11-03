Перечислены четыре признака развития диабета у ребенка

Нередко сахарный диабет вывялятся у ребенка уже на той стадии, когда ему требуется неотложная медицинская помощь. Как распознать недуг на раннем этапе его развития, "Аргументам и Фактам" рассказала эндокринолог Елена Демина.

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Диабет представляет собой хроническое заболевание, развивающееся из-за выработки поджелудочной железой недостаточного количества инсулина либо невозможности его эффективного использования организмом.

По словам специалиста, о болезни могут свидетельствовать следующие признаки: ребенок больше пьет и ест, чаще ходит в туалет, резко худеет и жалуется на слабость без видимых на то причин.

Для предотвращения осложнений важно как можно скорее выявить недуг и следовать назначенному специалистом лечению, резюмировала врач.