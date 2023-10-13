Врач назвал ошибку людей, которая может отнять годы жизни

Недостаточно серьезное отношение к своему здоровью может иметь весьма неприятные последствия. Так, онкоуролог, хирург-уролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян в своем Telegram-канале заявил, что людям стоит обратить внимание на лишний вес, если он имеется.

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По словам специалиста, люди совершают большу ошибку, махнув рукой на лишний вес, ведь ожирение может отнять у человека около десятка лет жизни.

По словам эксперта, жир провоцирует множество опасных заболеваний, в числе которых подагра, атеросклероз, сахарный диабет, грыжи позвоночника и онкология. Причем развитие патологий происходит незаметно.

Очень опасно и детское ожирение, заявил врач. Оно может привести к возрастанию риска развития ишемической болезни сердца и других сердечно-сосудистых заболеваний в будущем.

Гадзиян отметил, что начать борьбу с ожирением никогда не поздно. Особенно это полезно в пожилом возрасте: избавление даже от нескольких лишних килограммов существенно увеличит шансы на продление жизни.