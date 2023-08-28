Ученые связали лишний вес после 40 лет с высоким риском смерти

Избыточный вес, даже незначительно превышающий норму, в возрасте 40–50 лет может увеличить шансы наступления смерти почти на треть. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, о результатах которого сообщает издание Daily Mail.

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В эксперименте приняли участие более 34 000 человек указанной возрастной категории. На протяжении 10 лет все они заполняли анкеты и рассказывали о своем самочувствии и любых изменениях в нем. Ученые же, тем временем, периодически их обследовали, чтобы максимально точно отслеживать состояние организма и работу органов.

По прошествии указанного срока оказалось, что вероятность наступления смерти участников с метаболическим синдромом была выше на 30% в сравнении со всеми остальными добровольцами.

"Люди с незначительно повышенным кровяным давлением, уровнем холестерина или сахара в крови, имеющие небольшой лишний вес, имеют на треть больше шансов умереть в более раннем возрасте", – резюмировали авторы исследования.