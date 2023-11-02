Перечислены болезни, из-за которых сохнет кожа на локтях

Зимой многие замечают, что на локтях и коленях кожа становится более грубой и сухой. Как правило, это может быть вызвано переменой погодных условий и нехваткой витамина D. Однако, в тех случаях, если состояние кожи меняется в худшую сторону очень сильно, необходимо обратить на это пристальное внимание. Врач-дерматовенеролог Александра Филева рассказала в интервью изданию «Доктор Питер», что это может быть симптомом некоторых заболеваний.

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Так, одной из частых причин проблем с кожей на локтях и коленей эксперт назвала сахарный диабет и гипотериоз. Кожа начинает шелушиться, трескаться, становится сухой.

Другой возможной причиной ухудшения состояния кожи может быть аутоиммунное заболевание псориаз, когда на теле появляются чешуйчатые образования.

Также проблемы с кожей могут появиться в результате наследственного заболевания под названием ихтиоз, в результате которого кожа начинает шелушиться и на ней появляются серые или коричневые чешуйки, отметила специалист.