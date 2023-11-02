Дерматолог назвала причины появления темных кругов под глазами

Дерматолог Егорова назвала причины появления темных кругов под глазами
Дерматолог Татьяна Егорова в беседе с aif.ru рассказала о причинах появления темных кругов под глазами.
По словам медика, игнорировать данный симптом не стоит, поскольку он может указывать на серьезные недуги. В частности, темные круги под глазами могут быть спровоцированы гипоксией на фоне анемии, проблемами с сердцем или с почками, бронхелогичными заболеваниями, а также проблемами с фенестрированными капиллярами.
Чтобы избавиться от кругов под глазами, прежде всего медик посоветовала обратиться к врачу. Врач установит причину темных кругов и в зависимости от нее назначит лечение.
В заключение медик посоветовала чаще гулять на свежем воздухе, чтобы организм получал достаточно кислорода.
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