Дерматолог предупредила об опасности популярного кожного средства

Чистотел представляется безобидным лекарственным препаратом и продается во многих аптеках. Однако на самом деле он несет в себе смертельную опасность, заявила изданию "Подмосковье сегодня" дерматолог Наталья Махнова.

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Масло чистотела используется для производства средств для удаления бородавок, сухих мозолей и папиллом. Предполагается, что все они после применения должны исчезнуть без какого-либо вреда для кожи, но это не так, отмечает врач.

"Это кислота. Чистотел может убить человека. Люди его покупают в аптеке и самостоятельно пытаются избавиться от бородавок или папиллом, но откуда они знают, на что конкретно попадает кислота?".

При нанесении чистотел наносит ущерб не только самим образованиям на коже, но и другим участкам покрова, на которые он попадает. А ведь человек может воспользоваться средством, не подозревая о наличии серьезного недуга.

"Если кислота чистотела попадет на рак кожи, пойдут метастазы, спасти его после такого домашнего лечения не получится, и человек попросту умрет", – предупредила дерматолог.