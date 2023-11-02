Кардиолог рассказала, что корвалол может привести к деменции

Это известное всем лекарство есть в аптечке практически каждого человека, имеющего проблемы с сердцем. Однако мало кто знает, что у этого популярного средства есть серьезные побочные эффекты. О них рассказала в беседе с aif.ru кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Ольга Козлова.

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По словам эксперта, в составе корвалола есть сильнодействующее вещество, которое может вызывать зависимость. При этом, препарат может снять тревожность, работая как успокоительное, но вот для лечения сердца он вовсе не подходит, отметила Козлова.

Также кардиолог напомнила, что ученые доказали связь между продолжительным и регулярным употреблением корвалола и развитием деменции.

Козлова напомнила также и об опасности приема препаратов на растительно-спиртовой основе, таких как, например, настойка пустырника или боярышника. Их регулярный прием чреват тем, что пациент может не распознать вовремя симптомы нестабильной стенокардии. А эта ошибка способна привести к инфаркту миокарда.