Ученые выявили новый скрытый симптом болезни Альцгеймера

Ранней стадией развития болезни Альцгеймера является ускорение метаболизма в части мозга, называемой гиппокампом, сообщается в исследовании ученых из Каролинского института (Швеция).

Авторы исследования использовали мышей, у которых развитие болезни Альцгеймера протекало аналогично человеческому. За ускорением метаболизма у молодых мышей следовали синаптические изменения, вызванные нарушением процесса аутофагии (регенерации на внутриклеточном уровне).

Через некоторое время метаболизм в мозге больных Альцгеймером обычно замедляется, что способствует деградации синапсов. Это исследователи могли наблюдать и у старых мышей, у которых болезнь развивалась дольше.

"Интересно, что изменения в метаболизме можно наблюдать еще до того, как в мозге накопились характерные нерастворимые бляшки. Схожие изменения в энергетическом балансе мозга ранее выявлялись при изучении снимков мозга пациентов с уже продиагностированной болезнью Альцгеймера, однако теперь нам удалось выявить их на более ранних стадиях развития данного заболевания", — отмечает профессор Каролинского института Мария Анкаркрона, принимавшая участие в исследовании.

В будущем ученые намерены более детально изучить роль митохондрий и аутофагии в развитии болезни Альцгеймера, чтобы замедлить ход заболевания.