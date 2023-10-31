7 советов, как предотвратить потерю памяти

Время от времени все что-то забывают: где лежат ключи или как зовут коллегу. Это нормально. Тем не менее, к потере памяти не стоит относиться легкомысленно. Ее можно предотвратить, если следовать семи простым советам.

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Рассказываем, что можно сделать, чтобы избежать потери памяти и отсрочить развитие деменции, в материале "Рамблера".

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Будьте физически активны каждый день

Физическая активность увеличивает приток крови ко всему телу, включая мозг. Это может помочь сохранить вашу память острой.

Для большинства здоровых взрослых рекомендуется не менее 150 минут в неделю заниматься умеренной аэробной активностью, например, быстрой ходьбой, или 75 минут в неделю интенсивной аэробной активностью, например, бегом трусцой. Лучше всего, если это занятие будет распределено в течение всей недели. Если у вас нет времени на полноценную тренировку, попробуйте несколько 10-минутных прогулок в течение дня.

Тренируйте мозг

Точно так же, как физическая активность поддерживает наше тело в форме, занятия на мышление помогают поддерживать в форме наш мозг.

Разгадывайте кроссворды

Читайте книги

Играйте в игры

Начните осваивать игру на музыкальном инструменте

Учите языки

Пробуйте новое хобби

Проводите время с другими людьми

Социальное взаимодействие помогает справиться с депрессией и стрессом. И то, и другое может привести к потере памяти. Ищите возможности собраться вместе с близкими, друзьями и другими людьми, особенно если вы живете в одиночестве.

Следите за своей организованностью

Вы с большей вероятностью что-то забудете, если в вашем доме или в записях царит беспорядок. Записывайте задачи, встречи и другие важные дела в записной книжке, календаре или электронном планировщике. Чтобы лучше запомнить, вы можете даже повторять каждую запись вслух, когда будете записывать ее. Отмечайте пункты, которые вы выполнили. Храните свой бумажник, ключи, очки и другие предметы первой необходимости в определенном месте вашего дома, чтобы их было легко найти.

Ограничьте отвлекающие факторы

Не делайте слишком много дел сразу. Если вы сосредоточитесь на информации, которую пытаетесь запомнить, у вас больше шансов вспомнить ее позже.

Следите за режимом сна

По словам экспертов MayoClinic, недостаточный сон может быть связан с потерей памяти. Взрослые должны регулярно спать от 7 до 9 часов в сутки. Если ваш сон нарушает храп, запишитесь на прием к врачу. Этот симптом может быть признаком апноэ.

Придерживайтесь здоровой диеты

Здоровое питание полезно для мозга. Ешьте фрукты, овощи и цельные злаки. Выбирайте нежирные источники белка. Это рыба, фасоль и птица без кожи. То, что вы пьете, тоже имеет значение. Слишком большое количество алкоголя может привести к спутанности сознания и потере памяти.

Займитесь лечением хронических заболеваний

Высокое кровяное давление, диабет, депрессия, потеря слуха, ожирение и другие болезни требуют тщательного контроля. Регулярно также проверяйте лекарства, которые вы употребляете, у своего лечащего врача. Некоторые из них могут влиять на память.