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Инфекционист Чуланов объяснил, кому необходимо вакцинироваться от гриппа

Инфекционист Владимир Чуланов в беседе с изданием "Аргументы и факты" перечислил группы людей, которым необходимо вакцинироваться от гриппа.

Инфекционист объяснил, кому необходимо вакцинироваться от гриппа
© Unsplash

По словам медика, к группам риска относятся дети, взрослые старше 60 лет, пациенты с хроническими недугами, а также беременные женщины.

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Врач подчеркнул, что вакцина поможет людям из групп риска избежать тяжелого течения гриппа и серьезных осложнений.

При этом медик также отметил, что ранние осложнения могут возникнуть у кого угодно. Нередко с осложнениями сталкиваются люди, которые переносят болезнь на ногах.

Ранее "Рамблер" рассказывал о простом способе избежать гриппа.

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