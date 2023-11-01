Инфекционист объяснил, кому необходимо вакцинироваться от гриппа

Инфекционист Владимир Чуланов в беседе с изданием "Аргументы и факты" перечислил группы людей, которым необходимо вакцинироваться от гриппа.

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По словам медика, к группам риска относятся дети, взрослые старше 60 лет, пациенты с хроническими недугами, а также беременные женщины.

Врач подчеркнул, что вакцина поможет людям из групп риска избежать тяжелого течения гриппа и серьезных осложнений.

При этом медик также отметил, что ранние осложнения могут возникнуть у кого угодно. Нередко с осложнениями сталкиваются люди, которые переносят болезнь на ногах.