Стало известно, как проверить исправность градусника

Электронные градусники не всегда правильно показывают температуру, поэтому их необходимо постоянно проверять. О том, как узнать, исправен ли медицинский термометр, радио Sputnik рассказал врач-терапевт высшей категории, токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов.

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Водовозов рекомендует держать в доме не менее одного максимального термометра — того, который показывает максимально возможную температуру тела. Лучший градусник — галинстановый (безртутный), но у электронных тоже есть свои преимущества.

Однако электронные могут ошибаться, когда температура тела не очень высокая. Чтобы точно измерить температуру, надо подержать градусник еще минуту после звукового сигнала.

Водовозов также рассказал, как проверить точность электронного термометра.

"Берем теплую воду из-под крана и измеряем ее температуру с помощью галинстанового термометра. Затем в этот же стакан помещаем электронный термометр – датчиком, это важно, не целиком его окунаем. И смотрим, сколько покажет второй аппарат. Сравниваем их показания".

Не стоит волноваться из-за разницы в одну десятую, но если прибор ошибается больше, то нужно заменить батарейку. Если же и замена батарейки не помогла, градусник стоит выкинуть. Галинстановые градусники не портятся.