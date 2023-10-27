О том, как отличить простые проблемы с памятью с развитием Альцгеймера рассказал профессор, доктор медицинских наук, невролог, научный руководитель Клиники восстановительной неврологии Ринат Гимранов изданию Pravda.Ru.

По словам специалиста, при развитии Альцгеймера, человек не просто забывает название фильма или имя знакомого, а меняется в поведении, теряет интерес к старым хобби, быстро меняет настроение и социальную активность.

Кроме того, человек, у которого просто испортилась память, может забыть незначительные детали, не имеющие серьезного значения, а при Альцгеймере человек забывает важные события и целые этапы жизни, забывает, что только что сказал, теряет навыки ориентации в пространстве.

Новая информация при развитии Альцгеймера очень трудно усваивается и весь материал сразу же забывается, а люди с плохой памятью способны учиться, стимулируя и повторяя улучшать память.

В целом, у больных Альцгеймером, отмечается потеря способности к логическому решению проблем и сложности в бытовых действиях, они могут забывать собственных детей или близких людей. Пациент с плохой памятью таких проблем испытывать не должен. Он может что-то забыть, но вспомнить об этом позже и не удивится, когда ему напомнят.

Начинающуюся деменцию сможет точно установить только опытный специалист, отметил врач.